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Yardım İçin Duran Tır Sürücüsü Başka Bir Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı

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Sivas'ta tarlaya uçan traktöre yardım etmek isteyen tır sürücüsünün durduğu sırada, arkadan gelen bir çekici tıra çarptı. İki kazanın birleşmesiyle 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kazazedeye yardım etmek için durdu, bir başka kazaya neden oldu: 3 yaralı

SİVAS - Sivas'ta tarlaya uçan traktörü gören tır sürücüsü yardım etmek için durdu, traktör için olay yerine giden çekici ise duramayarak tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 05.00 sularında Sivas - Erzincan karayolu Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada ilk olarak A.T., sürdüğü 58 ZA 569 plakalı traktörle Zara'dan Hafik istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayı gören 38 GS 017 plakalı tır sürücüsü durup yardım etmek istedi. Arkasından gelmekte olan U.S'nin kullandığı çekici de duramayarak tıra arkadan çarptı. Çekici sürücüsü ve yanında bulunan A.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
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