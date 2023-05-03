Yardım bahanesiyle yaklaşıp cep telefonunu böyle çaldı Yolcu minibüsünün güvenlik kameralarına yakalanan şahıs yakalandı Gaziantep'te bir şahıs, bebek arabasına yardım etme bahanesiyle yanaştığı kadının cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

Yardım bahanesiyle yaklaşıp cep telefonunu böyle çaldı

Yolcu minibüsünün güvenlik kameralarına yakalanan şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs, bebek arabasına yardım etme bahanesiyle yanaştığı kadının cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Yolcu minibüsünün güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde otobüse binmek isteyen ve kucağında bebek bulunan bir kadın, yanına yaklaşan erkek şahsın yardımıyla bebek arabasını minibüse çıkarttı. Bebek arabasına yardım bahanesiyle kadına yaklaşan şahıs, koluna astığı ceketinin yardımıyla bir anda kadının cebindeki telefonu çaldı. kimseye fark ettirmeyen şahıs, hızlı bir manevra ile otobüsten inerek, izini kaybettirdi.

Otobüste cep telefonun çalındığı fark eden kadın, polise giderek yardım istedi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, izlediği güvenlik kameralarında şahsın eşgalini tespit etti. Ardından şahsın M.Y olduğunu belirleyen ekipler Cumhuriyet Başsvcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltın alınan M.Y, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.