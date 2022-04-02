Yardım bahanesiyle evlere girip hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

MENEMEN, İZMİR (İHA) - İzmir'in Menemen, Aliağa, Bayındır ve Urla ilçelerinde, sosyal yardımlaşma derneğinden geldiklerini, odun ve koli yardımı yapacaklarını söyleyerek evlere girip hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.O., G.D. ve E.Ü. adlı 3 şüphelinin, Menemen, Aliağa, Bayındır ve Urla ilçelerinde 5 farklı adrese giderek, sosyal yardımlaşma derneğinden geldiklerini, odun ve koli yardımı yapacaklarını söyleyerek evlere girip hırsızlık yaptıklarını belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler harekete geçerken, jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 3 şüpheli şahsın plakası sökülmüş beyaz renkli açık kasa kamyonet ile evlerinde tek yaşayan yaşlı kadınları tercih ederek hırsızlık yaptıkları, mağdurlardan yaşlı bir kadının olaydan sonra yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Saklandıkları evde kıskıvrak yakalandılar

Ekipler 3 şüphelinin Konak ilçesinde bir evde saklandıklarını belirleyerek adrese operasyon düzenledi. S.O., G.D. ve E.Ü., gizlendikleri adreste jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR