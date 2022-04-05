Yardım bahanesi ile soydu, polisten kaçamadı

Sivas'ta yardım bahanesi ile banka müşterisinin hesap bilgilerini ele geçirip hesaplarını boşaltan dolandırıcı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta bir şüpheli, ATM'den para çekmek için kendisinden yardım isteyen mağdur bir şahsın hesap bilgilerini ele geçirdi. Şüpheli şahsa ait mobil bankacılık hesaplarını kullanarak 43 bin 700 TL parayı kendi hesabına geçidi. Ayrıca 106 bin 55 TL para çekme talebinde bulundu. Sistemin izin vermemesi sonucu işlemi gerçekleştiremedi. Mağdurun şikayette bulunması üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyon ile şüpheli şahıs yakalandı. Emniyet ifadesinin ardından şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa