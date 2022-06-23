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Yaramaz yavru kedi ekipleri çok uğraştırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaramaz yavru kedi ekipleri çok uğraştırdı

Bolu'da motor kısmına giren araçtan kurtarılmaya çalışılan yavru kedi, arka arkaya 2 aracın daha motor bölümüne girmesiyle itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Bolu'da motor kısmına giren araçtan kurtarılmaya çalışılan yavru Kedi, arka arkaya 2 aracın daha motor bölümüne girmesiyle itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta park halinde olan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kedinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaya başladığı sırada yavru kedi bulunduğu yerden çıkarak başka bir aracın motor bölümüne girdi. Kedinin girdiği ikinci aracın sahibine ulaşan ekipler, yavruyu bulunduğu yerden çıkarmak istedikleri sırada, korkan kedi sokak üzerinde park halinde olan başka bir araca kaçtı.

İtfaiye ekiplerini peşinden koşturan yavru kediyi uzaklaştırmak için girdiği üçüncü aracın motor bölümüne oksijen tüpüyle hava verildi. Tüpten çıkan sesten korkan kedi araçlardan uzaklaşarak bir apartmanın yağmur hattına girmeye çalıştığı sırada yakalandı. İtfaiye erinden de kaçan kedi gözden kayboldu. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bolu kedi 3. Sayfa Haberler

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