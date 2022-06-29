Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytin yağı ile kurtarıldı Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytin yağı ile kurtarıldı Sivas'ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri zeytinyağı yardımı ile kurtardı Sivas'ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri zeytinyağı yardımı ile kurtardı. Yaramaz kedi sıkıştığı yerden zeytin yağı ile kurtarıldı Sivas'ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri zeytinyağı yardımı ile kurtardı SİVAS - Sivas'ta vagona sıkışan kediyi itfaiye ekipleri zeytinyağı yardımı ile kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde TÜRESAŞ vagon üretim atölyesi bahçesinde yaşandı. Yaramaz bir kedi yapım aşamasındaki vagonun metal bölümüne sıkıştı. Çalışanların durumu fark etmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yavru kediyi zeytinyağı yardımıyla sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri kurtardıkları kediyi sokağa bıraktı. İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - 3. Sayfa İtfaiye Sivas kedi 3. Sayfa Haberler

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