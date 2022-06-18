Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında yol dışına çıkarak takla atan araçlardaki yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında yol dışına çıkarak takla atan araçlardaki yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Aydın-Muğla karayolu Savrandere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolu üzerinde kazaya karışan iki otomobil çarpışmanın etkisiyle banket dışına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri her iki otomobildeki iki yaralıyı sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title