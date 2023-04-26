Yaralıları hastaneye götürürken kandan etkilenerek fenalaştı, kendi de kaza yaptı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kazada yaralanan 2 kişiyi yardım için hastaneye götürmek isteyen otomobil sürücüsü kandan etkilenerek fenalaşınca, karşı şeride geçerek gelen araca çarptı. Ardından trafik levhasını söken otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece yarısı Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde meydana geldi. Yaşanan bir trafik kazasında yaralanan 2 kişiyi yardım amaçlı hastaneye götürmek için aracına alan Tarık E., 10 KH 987 plakalı otomobille seyir halindeyken kandan etkilenerek fenalaşması üzerine, karşı şeritten gelen Mustafa Ç. idaresindeki 10 LL 977 plakalı otomobile hafif şekilde çarptı, ardından trafik levhasını söktükten sonra kaldırıma çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Ana arterdeki trafiğin durmasına neden olan kazaya, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Diğer kazanın yaralıları, itfaiye ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Fenalaşan sürücüye ve 2 yaralıya da sağlık ekipleri müdahale etti. Otomobil içinde uzun süre kendine gelemeyen sürücünün, alkollü olduğu ileri sürüldü. Şaşkınlık veren kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR