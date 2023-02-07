Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaralılar gemiyle Mersin'e taşındı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da meydana gelen depremde yaralananlar, ambulanslarla getirildikleri gemiyle Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hatay'da meydana gelen depremde yaralananlar, ambulanslarla getirildikleri gemiyle Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremle birlikte etkilenen 10 ilden biri olan Hatay'da da yaralar sarılmaya devam ediyor. Yıkılan binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları hız kazanırken, yaralı kurtulanların da tedavileri sürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen TCG İskenderun Gemisi, depremde yaralanan vatandaşları Mersin'e taşıdı. Yaklaşık ilk seferde 500 hastanın taşınacağı bilgisine ulaşılırken, Mersin'deki hastanelerin de hazır edildiği ifade edildi.

Peş peşe gelen ambulanslardan yaralılar, sedyelerle gemiye taşındı. Bir askerin ise yaralıyı sırtından taşıması dikkat çekti. Geminin içerisinde ayrıca sevk esnasından yaşanabilecek olumsuzluğa karşı, küçük bir sahra hastanesi de oluşturulduğu görüldü. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Mersin Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title