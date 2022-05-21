Yaralı tilki jandarma tarafından kurtarıldı - Haberler

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Yaralı tilki jandarma tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaralı tilki jandarma tarafından kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü'ne teslim edilerek tedavi altına alındı.

Batman'ın Sason ilçesinde İlçe Jandarma Karakoluna bağlı jandarma ekipleri, devriye gezdikleri esnada Ergünü köy yolu üzerinde araç çarpması sonucu yaralı vaziyette bir tilki gördü. Yaralı tilkiye DKMP İl Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilk müdahaleyi orada yapan jandarma ekipleri, tilkiyi Diyarbakır Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüp tedavi yapılması için DKMP ekiplerine teslim etti. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Batman, Sason, 3. Sayfa, Haberler

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