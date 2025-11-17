Yaralı Şahin Kırşehir'de Tedavi Altına Alındı

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım mobil ekip personeli bir vatandaş görev yaptığı sırada yaralı bir şahin buldu. Yaralı şahinin güvenliğini sağlayan vatandaş daha sonra Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından tedavisine başlanan şahinin sağlık durumunun yakından takip edildiği bilgisi edinildi. - KIRŞEHİR