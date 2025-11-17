Yaralı Şahin Kırşehir'de Tedavi Altına Alındı
Kırşehir'de bir vatandaş, yaralı bir şahin buldu. Elektrik dağıtım mobil ekip personeli tarafından güvenli hale getirilen şahin, Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedaviye alındı.
Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım mobil ekip personeli bir vatandaş görev yaptığı sırada yaralı bir şahin buldu. Yaralı şahinin güvenliğini sağlayan vatandaş daha sonra Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından tedavisine başlanan şahinin sağlık durumunun yakından takip edildiği bilgisi edinildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa