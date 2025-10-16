Yaralı Motosiklet Sürücüsü, Polis Görünce Kaçmaya Başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen olayda, kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralı olmasına rağmen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polis tarafından yakalanan sürücünün çeşitli suçlardan arandığı ve motosikletinin de çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Yenicami Mahallesi Bağarası Caddesi üzerinde yaşandı. M.B.T. isimli sürücü, kullandığı motosikletle kaza yaptı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, trafik ekiplerini görünce motosikletini olay yerinde bırakıp eski otobüs terminali yönüne doğru yaya olarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden trafik polisleri, yaya olarak sürücünün peşine düştü ve kısa sürede yakaladı. Yaralı olduğu anlaşılan M.B.T. için sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Polis ekipleri, sürücünün neden kaçtığını araştırınca dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Yapılan kimlik sorgusunda M.B.T.'nin çeşitli suçlardan dolayı İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı belirlendi. Motosikletin şase numarası üzerinden yapılan incelemede ise aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Söke Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ve hızlı takibi sayesinde hem çalıntı motosiklet ele geçirildi hem de aranan şahıs yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN