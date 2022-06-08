Otomobille çarpışan motokuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı - Haberler

Otomobille çarpışan motokuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı Otomobille çarpışan motokuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptıBURSA Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralı motorlu kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Otomobille çarpışan motokuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı BURSA Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralı motorlu kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kaza Osmangazi ilçesi Akpınar mahallesi Hancı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aldığı siparişi yetiştirmeye çalışan 16 AUF 347 plakalı motorlu kurye 35 GU 864 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşüp fenalık geçiren motorlu kurye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kazayı motorlu kurye küçük sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan otomobilin ise aynası kırıldı. İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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