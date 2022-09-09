Yaralı leylekler tedavi edildi

Denizli'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan iki leylek, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli'de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan iki leylek, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli'de iki leyleğin bitkin halde durduğunu fark eden vatandaş, yanlarına gittiğinde yaralı olduklarını gördü. Aracına aldıkları leyleklerin karnını doyuran vatandaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gitti. Burada tedavisine başlanılan leylekler, kısa sürede sağlıklarına kavuştu. Sonrasında Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesinde halkalama işlemleri tamamlanan leylekler, doğal yaşam alanına bırakıldı. - DENİZLİ