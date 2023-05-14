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Yaralı halde bulunan 'Şahin' jandarma ekiplerince tedavi ettirildi

Yaralı halde bulunan 'Şahin' jandarma ekiplerince tedavi ettirildi

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de jandarma ekiplerince kanadından yaralı halde bulunan şahin tedavisi yaptırılarak doğaya salınmak üzere hayvanat bahçesine teslim edildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince kanadından yaralı halde bulunan şahin tedavisi yaptırılarak doğaya salınmak üzere hayvanat bahçesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Keskin Mahallesi'nde kanadından yaralı halde şahin bulundu. Jandarma ekiplerince tedavi ve bakımı yapılan şahin, doğal ortamına salınmak üzere Eskişehir Sazova Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Tepebaşı Jandarma 3. Sayfa Haberler

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