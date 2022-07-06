Yaralı halde bulunan gece balıkçılı DKMP'ye teslim edildi - Haberler

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Yaralı halde bulunan gece balıkçılı DKMP'ye teslim edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaralı halde bulunan gece balıkçılı DKMP'ye teslim edildi

Erzincan'da jandarma tarafından yaralı halde bulunan gece balıkçılı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Erzincan'da jandarma tarafından yaralı halde bulunan gece balıkçılı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Jandarma devriye görevi yürüttüğü esnada kırsalda yaralı olarak gece balıkçılı kuşuna rastladı. Uçamayacak durumda olan kuşu alan jandarma, tedavi ettirilmesi için DKMP ekiplerine teslim etti.

Gece balıkçılı kuşu tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Jandarma 3. Sayfa Haberler

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