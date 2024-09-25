Yaralı Güvercin Trafiği Alt Üst Etti

Yaralı güvercin trafiği birbirine kattı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cadde üzerinde yaralı bir güvercin, trafiği birbirine kattı.

Bağlar'ın Bağcılar Mahallesi'nde araçların altına giren yaralı güvercini fark eden duyarlı vatandaşlar onu kurtarmaya çalışırken, duran trafikten rahatsız olup kornaya basan sürücüler ise trafiği daha da zorlaştırdı.

Olay, hem hayvanlara duyarlılığı hem de sürücülerin dikkatini gözler önüne serdi. Araçların altına giren yaralı güvercin vatandaşların uzun uğraşları sonrasında caddeden çıkıp trafiğin olmadığı yeşil alana geçti.