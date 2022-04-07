Yaralı Ebabil Kuşuna polis şefkati - Haberler

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Yaralı Ebabil Kuşuna polis şefkati

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaralı Ebabil Kuşuna polis şefkati

Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) yaralı ebabil kuşunu tedavi ettirip doğaya bıraktı.

KIRŞEHİR (İHA) - Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) yaralı ebabil kuşunu tedavi ettirip doğaya bıraktı.

Kırşehir'de görev yapa ekipler; yaralı halde ebabil kuşu buldu. Polisin gözlem altına aldığı kuş veterinere götürülerek tedavi ettirildi. Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu Hayvan Koruma Şubesi ekipleri tarafından ait olduğu alan olan doğaya bırakıldı. Hayvan Durum İzleme isimli mobil uygulama üzerinden de aldığı ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara anında müdahale eden polisler, vatandaşları da çalışmaları noktasında bilgilendiriyor. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir, 3. Sayfa, Haberler

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