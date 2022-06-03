Yaralı bulunan yılan kartalı tedavi edildi Denizli'de çiftçi tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Denizli'de çiftçi tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Denizli'de tarlada çalışan çiftçi, yaralı halde yılan kartalının hareketsiz durduğunu görünce merakla yanına gidip yakından baktı. Vahşi hayvandaki yaranın büyük olduğunu fark eden çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) gitti. Burada beslenen kartal, tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Kısa sürede tedavisi tamamlanan kartal, halkalama işleminin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yaralı bulunan yılan kartalı tedavi edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.