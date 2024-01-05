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Yaralı Atmaca Kahramanmaraş'ta Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan atmaca, doğa koruma ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi Çoğulhan Asayiş Jandarma ekipleri yerde buldukları yaralı atmacaya sahip çıktı.

Afşin'de jandarma ekipleri tarafından yaralı bulunan Atmaca, Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 15. Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Çoğulhan Asayiş Jandarma Komando Birliği ekipleri, bahçede yerde bir kuş fark etti. Yakından incelediklerinde kanadından yaralı olduğu anlaşılan Atmaca'yı alan jandarma ekipleri, gerekli tedavisi için doğa koruma ekiplerine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Çoğulhan Jandarma Hayvanlar Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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