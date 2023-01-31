Yaralanan köpek iki aileyi mahkemelik etti

Manyas'ın kırsal Işıklar Mahallesi'nde bir köpek komşusunun bahçesine girince hem yaralandı, hem de iki aile soluğu mahkemede aldı.

Manyas'ın kırsal Işıklar Mahallesi'nde bir köpek komşusunun bahçesine girince hem yaralandı, hem de iki aile soluğu mahkemede aldı.

İddiaya göre, kırsal Işıklar Mahallesinde koyunculuk yapan, Tark ailesinin 3 yaşındaki çoban köpeği, komşu Kahraman ailesinin bahçesine girdi. Kahraman ailesinden M.K., elindeki balta ile köpeği sağ kalçasından yaraladı. Emirhan Tark, "Sabah uyandığımız da köpeğin sesini duyarak dışarı çıktık. Kapışmışlar köpekler komşunun bahçesinde, oradan yaralı çıktı geldi buraya, veteriner çağırdık, veteriner sağ bacağının üstünden yaralanan köpeğimizi tedavi etti. Daha önce de üç tane köpeğimiz zehirlenerek öldü" dedi.

Olay üzerine köpeği yaralayan M,K 'nın kendilerine 'Yaptıysam, yaptım' diyerek saldırdığı da iddialar arasında yer aldı. Olayla ilgili Manyas Cumhuriyet Savcılığına Tark ailesi şikayette bulundu. M.K'nın ise ifadesinde yaralama suçunu kabul etmediği, Tark ailesinin köpeğinin sürülerine saldırarak koyunlarını ürküttüğü ve ürküp kaçan gebe koyunların kuzularını düşürdüğü iddiasında bulundu. - BALIKESİR