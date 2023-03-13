Yaralamalı kazaya karışan sürücü olay yerinden firar etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen yaralı yakınları ise araç sürücüsünün kaçmasına tepki gösterdi.

Kaza, gece saatlerinde Rumeli Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda meydana geldi. Hastane istikametinden Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden H.K. idaresindeki 59 FZ 892 araç ile yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda karşı yönden gelen 34 VU 6210 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Sürücünün kaçması yaralı yakınlarını çileden çıkardı

Kazada sürücü H.K. ve yanında yolcu olarak bulunan M.A.G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkollü olabileceği iddia edilen 34 VU 6210 plakalı otomobilin sürücüsü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen bir yaralı yakını ise kaçan sürücüye tepki gösterdi.

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ