Yapılan yol çalışması trafikte güvenliği artıracak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yapılan yol çalışması trafikte güvenliği artıracak

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yapılan yol çalışması trafikte güvenliği artıracak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de, Kürkçü ayrımı-Gölbaşı ayrımı, Rahmanlar ayrımı Karakozan-Hacılar Kütahya il sınırı gurup mahalle yolunda viraj genişletme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışması gerçekleştiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de, Kürkçü ayrımı-Gölbaşı ayrımı, Rahmanlar ayrımı Karakozan-Hacılar Kütahya il sınırı gurup mahalle yolunda viraj genişletme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışması gerçekleştiriyor. Yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta yapılan çalışmada trafik güvenliği arttırılacak.

Yol yapım ve bakım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de trafiği tehlikeye sokan, Kürkçü ayrımı-Gölbaşı ayrımı, Rahmanlar ayrımı Karakozan-Hacılar Kütahya il sınırı gurup mahalle yolunda çalışma başlattı. Başlatılan çalışmayla mevcut güzergahlarda viraj genişletme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru döşeme ve temel dolgu çalışmaları yürütülmektedir. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Toplamda 20 kilometrelik güzergahta gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada trafik güvenliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla ekiplerimiz il genelinde özveriyle çalışmalarını yürütüyor" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya su 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title