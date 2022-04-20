Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı

Kocaeli'de polis ekipleri huzur güven uygulamasında şahıslar ve umuma açık yerlerde denetim yaptı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri huzur güven uygulamasında şahıslar ve umuma açık yerlerde denetim yaptı. Denetimler neticesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 19 Nisan Salı günü umuma açık alanlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 157 işletme ve 2 bin 583 şahıs kontrol edildi. Denetimler neticesinde Kartepe ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren işletmede kumar oynandığı tespit edildi. İşletmede yapılan arama neticesinde tombala oyunu kartları ve para ele geçirildi. Öte yandan haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title