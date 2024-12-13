Yanlış kişiyi öldürenlerin yargılanmasına başlandı

Adana'da WhatsApp üzerinden durum paylaşan kişiyi öldürmek isterken yanlışlıkla arkadaşını öldürdükleri iddia edilen 3 kişi hakim karşısına çıktı. Galericilik yapan azmettirici suçunu itiraf etti.

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki restoranda 9 Ekim 2023'te buluşan 26 yaşındaki Oğuzhan Doğan ve arkadaşı Musa Denizhan (27) yemek yerken, motosikletle gelen Mete Dönmez (22) ile İbrahim Demir Yarıkkaya (19) iş yerine tabancayla ateş açıp kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar Doğan'ın başına, Denizhan'ın kulağına, restoran çalışanı Mahmut Bayram'ın ise bacağına isabet etti. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Oğuzhan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırganlar Dönmez ve Yarıkkaya ile olayı azmettirdiği iddia edilen galerici 25 yaşındaki Mehmet Keskin, olaydan sonra yakalanıp tutuklandı.

Haklarında Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Azmettirme, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan sanıklar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar ile olayda yaralanan Musa Denizhan ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Mehmet Keskin, kız arkadaşından telefon numarasını istediği için Musa Denizhan'ın ayağına tabancayla sıkması için Mete Dönmez'e talimat verdiğini itiraf etti. Keskin kendisini şöyle savundu:

"Olaydan 4-5 ay önce kız arkadaşım S.E. ile beraber bir gece kulübüne gitmiştik. Bu sırada kız arkadaşımın adını bilmediğim bir arkadaşının söylediğine göre, Musa Denizhan kız arkadaşımdan telefonunu istemiş. Bunu öğrenince şahsın yanına gittim. Konuyu sorduğumda bana hakaret etti. Konu uzamasın diye üzerine gitmedim. Daha sonraki süreçte Musa Denizhan beni vurdurtacağını, öldüreceğini söylüyormuş. Olay günü Musa Denizhan'ın sosyal medya üzerinden durum paylaşımında bulunduğunu gördüm. Bulunduğu yeri de yazmıştı. Bunun üzerine arkadaşım Mete Dönmez'i arayıp bu şahsın bulunduğu yeri söyleyip, gidip ayağına sıkmasını söyledim. Mete bana 'ayağına mı' diye sorunca kendisine WhatsApp'tan ses kaydı atarak ve normal şekilde telefonla arayarak ayağına bir tane ateş etmesini tembihledim ve bu konuda da dikkatli olmasını söyledim. O da 'tamam' demişti. Bu olay sonrasında Mete Dönmez'e herhangi bir maddi menfaat teklifinde bulunmadım. Olaydan sonra Mete Dönmez yanıma geldi. Kendisine 'ayağına sıktın değil mi' dedim. O da 'evet ağabey ayağına sıktım' dedi. Benim suçum sadece Musa Denizhan'ın ayağından vurulmasına dair talimatım olmuştur."

Musa Denizhan'ın ayağına silahla ateş ederken yanlışlıkla Denizhan'ın arkadaşı Oğuzhan Doğan'ı öldürdüğü iddia edilen Mete Dönmez ise ölen ve yaralananları tanımadığını olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Mehmet Keskin'in elinde büyüdüğünü belirten Dönmez, "Olay tarihinde Mehmet Keskin bana WhatsApp'tan bir fotoğraf göndererek fotoğraf içinde işaretlediği Musa Denizhan'ın ayağına bir defa sıkmamı istedi. İbrahim'e de 'Ben biriyle tartıştmaya, kavgaya gidiyorum' dedim. O da beni vazgeçirmeye çalıştı. Kendisine motosikletle gezintiye çıkmayı önerdim. Benim söylediğim yerlere gitti. Ben restoranın yerini bilmiyordum. Tekel bayide durup sordum. Önce restoranın önünden geçtik. Etrafta kadın, çocuk var mı diye kontrol ettim. Olmadığını görünce geri dönüp, motosikletten inmeden yere doğru 4-5 el ateş ettim. Mesafe 30-40 metreydi. Musa Denizhan'ın yanına gidip ateş etmememin nedeni korkmuş olmamdır. Korktuğumdan dolayı yanına gitmedim. Daha sonra Mehmet Keskin'in yanına gittik. Mehmet Keskin bana 'sıktın mı' diye sorunca 'ayağına bir tane sıktım' dedim. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Diğer sanık İbrahim Demir Yarıkkaya da istemeden bu olayın içerisinde yer aldığını söyledi.

"Arabasına ateş ettim"

Daha sonra, olayda yaralanan Musa Denizhan dinlendi. Sanıklardan şikayetçi olan Denizhan, Mehmet Keskin'in kız arkadaşından telefon numarası alma gibi bir olayın olmadığını belirterek, "Ancak bu olaydan 1.5 ay kadar önce H.K. isimli şahısla tartışmamız olmuştu. H.K. bana silah çekmişti. Kendisine engel oldular. O sinirle eve gidip silahımı alıp geldim. Ancak H.K. yoktu, ben de o anki kızgınlıkla arabasına ateş ettim" dedi. Denizhan olayın nasıl olduğunu da şöyle anlattı:

"Masada oturuyorduk. Motosiklet geçerken hızını düşürüp yavaşladı. Motosikletin arkasında bulunan şahıs yaklaşık 7-8 metre mesafeden bizim yüzümüze doğru öldürme kastıyla hedef gözeterek 4 veya 5 el ateş etti. Silah sesi gelince başımı yan tarafa doğru çevirdim ve sağ kulağımdan vuruldum. Rahmetli arkadaşım Oğuzhan ise oturduğu yerde başından vurulmuştu. Mehmet Keskin benim WhatsApp durumumdan bulunduğum yeri gördüğünü ifade etmiştir. Ancak sanığın bende numarası kayıtlı değildir. Beni görmesi mümkün değildir. Muhtemelen numarası bende kayıtlı olan biri benim durum görüntümü alıp H.K.'ye attı, H.K. de sanıklara atmıştır."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı, olay mahalinde keşif yapılması ve eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA