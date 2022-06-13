Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada yangın çıktığına dair verilen asılsız ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yanlış ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada yangın çıktığına dair verilen asılsız ihbar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 613 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar, iş yerlerinin bulunduğu bir binada duman gördüklerini belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede adrese ulaştı. İş yerlerinin kapalı olması üzerine ekipler, merdivenli araçla camdan tek tek girerek dairelere girerek içeriyi dikkatlice kontrol etti. Binadaki bütün katları tek tek inceleyen ekipler, herhangi bir yangına rastlamadı. Yapılan kontrollerin ardından ekipler, müfrezelerine geri döndü.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title