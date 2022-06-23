Kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle böyle çaldı

İSTANBUL Şişli'de yankesicilik yöntemi ile bir kadının telefonunu çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Şişli ilçesi Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde 5 Haziran saat 15.00 sıralarında P.B. isimli kadın telefonun çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde P.B. isimli kadın şahsın yürüdüğü güzergah üzerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri izlendi. İzleme sonucunda bir şahsın, P.B.'nin çantasında bulunan cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlendi. Çalışmaların devamında eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen G.Ö. isimli şüpheli şahıs, 07.06.2022 tarihinde saat 19.00 sıralarında Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahın benzer suçlardan 35 adet kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Yankesicilik" suçundan 08.06.2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa