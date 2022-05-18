Yankesicilik yoluyla vatandaşın telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yankesicilik yoluyla vatandaşın telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Yankesicilik yoluyla vatandaşın telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandıGAZİANTEP Gaziantep'te otobüs duraklarından yankesicilik yaparak bir vatandaşın cep telefonunu çalan 3 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Yankesicilik yoluyla vatandaşın telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP Gaziantep'te otobüs duraklarından yankesicilik yaparak bir vatandaşın cep telefonunu çalan 3 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs 2022 tarihinde Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde bir otobüs durağında yankesicilik yoluyla vatandaşın cep telefonunun çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri ve saklandıkları yer tespit edilen A.P., A.B. ve M.Ö. isimli 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

Gaziantep, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title