Yankesicilik yoluyla vatandaşın telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

Yankesicilik yoluyla vatandaşın telefonu çalan 3 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP Gaziantep'te otobüs duraklarından yankesicilik yaparak bir vatandaşın cep telefonunu çalan 3 şüpheli, yapılan operasyon sonucu yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs 2022 tarihinde Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde bir otobüs durağında yankesicilik yoluyla vatandaşın cep telefonunun çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri ve saklandıkları yer tespit edilen A.P., A.B. ve M.Ö. isimli 3 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyona yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.