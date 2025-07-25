Yangınlar Sonrası 87 Bağımsız Birim Hasar Gördü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'da meydana gelen yangınlarda toplamda 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık durumda olduğunu açıkladı. Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 4 ilde meydana gelen yangınlarda toplamda 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık durumda olduğu açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar; Karabük'te 56, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Antalya'da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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