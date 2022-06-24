Yangının çıktığı noktayı 'Kadro' tespit etti

Salı günü akşam saatlerinde başlayan ve 4 gündür devam eden orman yangının şüphelisi yakalanırken, yangının çıkış noktasını Türkiye'nin tek Yangın Tespit Köpeği Kadro tespit etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan yangın tespit köpeği Kadro kundaklama şüphesinin bulunduğu alanlarda hassas burnu ile yanıcı maddenin bulunduğu alanı tespit edebiliyor ve tepki veriyor.

Marmaris Amazon Koyu Bördübet 7 Adalar mevkiinde başlayan orman yangının ardından Antalya'dan Muğla'ya gönderilen yangın tespit köpeği Kadro, yangının başladığı noktalarda hassas burnu ile yanıcı madde kokusuna tepki vermesi için dolaştırıldı.

Golden Retriever cinsi, 7 yaşındaki yangın tespit köpeği 'Kadro' Bördübet 7 Adalar mevkiinde eğiticisi nezaretinde bölgede hassas burnu ile yanıcı madde tespiti yaptırılması sonucu yangının çıkış noktasında tepki verdi. Yangın tespit köpeği Kadro'nun tepki verdiği noktada iki adet benzin bidonu bulundu.

Yangının çıkış noktasında bulunan iki adet benzin bidonundan yola çıkan Jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ettiler. Şüpheli S.A. gözaltına alınmasının ardından suçunu itiraf etmiş ve bugün Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Yangın Tespit Köpeği Kadro

Golden Retriever cinsi, 7 yaşındaki yangın tespit köpeği 'Kadro' Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olma özelliğini taşıyor. Genellikle kundaklama şüphesi olan orman yangınına partneri ile birlikte giden 'Kadro', bölgede hassas burnuyla tarama yapıyor. Mazot, benzin, tiner gibi yanıcı maddelerin kokusunu alarak yer tespiti yapan 'Kadro', yangınların kundaklama sonucu çıkıp çıkmadığını belirliyor. Kundaklama sonucuna ulaşıldığında ise 'Kadro', kullanılan yanıcı maddeler ile ilgili tepki vererek oturuyor. Yangın tespit köpeği 'Kadro', bu özelliği nedeniyle Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olma özelliğini taşıyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa