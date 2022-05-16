Yangının boyutu havadan çekilen görüntülere yansıdı - Haberler

Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi. Görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde bulunan ısı yalıtım levhaları, yapı kimyasalları ve ambalaj üretimi yapan fabrikada 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede siyah dumanlar gökyüzünü kapladı ve dumanlar başta Kestel, Gürsu ilçeleri olmak üzere şehrin birçok noktasından görüldü.

Fabrika sahibi Nurcan Özdemir de yangın sırasında büyük panik yaşadı. Özdemir'i yakınları ve çalışanlar teskin etmeye çalıştı.

Öte yandan, yangın ve alevlere müdahale çalışmaları havadan da görüntülendi. Yangının boyutu, dronla çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa