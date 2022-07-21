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Yangını görüntüleyip söndürülmesi için dua etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yangını görüntüleyip söndürülmesi için dua etti

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangını görüntüleyen vatandaş, hem video çekti hem dua etti.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangını görüntüleyen vatandaş, hem video çekti hem dua etti.

Yangın, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir markette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler iş yerinin çatı kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangını gören Yunus Terli isimli bir vatandaş ise olay anını cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Kayıt yaparken yangının söndürülmesi için dua eden Terli, "Rabbim içinde can kaybı olmadan itfaiyeler yanan yangını söndürsün inşallah" diyerek dua etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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