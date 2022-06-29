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Yangını duydu, tıraşı bırakıp kendini dışarı attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yangını duydu, tıraşı bırakıp kendini dışarı attı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tıraşı bırakıp penuar ile ekiplerin çalışmasını izleyen bir kişi ilginç görüntü oluşturdu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tıraşı bırakıp penuar ile ekiplerin çalışmasını izleyen bir kişi ilginç görüntü oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir binanın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de merdiven ile binanın çatısına çıkarak yangına müdahale etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangını gördü, tıraşı bırakıp izlemeye geldi

Bu sırada, vatandaşlar da meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını dikkatli bir şekilde izleyerek telefonları ile kaydetti. Kuafördeki tıraşını bırakıp penuar ile alana gelen bir vatandaş da, meraklı gözlerle olup biteni izledi. Vatandaşın penuarı tutarak ekipleri izlemesi ilginç görüntüler ortaya çıkardı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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