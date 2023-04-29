Yangından son anda kurtuldular

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında, anne ve çocukları son anda kurtuldu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında, anne ve çocukları son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi üzerinde bulunan ve M.M.'ye ait olduğu öğrenilen iki katlı kerpiç evde sobadan kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. Yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın esnasında anne ve 4 çocuğunun bulunduğu, yangının ardından kendilerini dışarı atarak kurtuldukları öğrenildi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA