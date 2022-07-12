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Yangından kaçmaya çalışan leylek böyle fotoğraflandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yangından kaçmaya çalışan leylek böyle fotoğraflandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 Temmuz günü bir tarlada çıkan yangın ormana ulaşmadan kısa sürede söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 Temmuz günü bir tarlada çıkan yangın ormana ulaşmadan kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sırasında Turgutlu Orman İşletme Şefliği Orman İşçisi Şevket Kaya tarafından cep telefonu ile bir leyleğin yangından kaçış anı fotoğraflandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Ferah Tepe mevkiinde 10 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.06'da ziraat arazisinde yangın çıktı. Ormanlık alan kenarında başlayan yangına Manisa Orman İşletme Müdürlüğü Turgutlu Orman İşletme Şefliği ekipleri 5 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yangın ormana girmeden 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın sırasında Turgutlu Orman İşletme Şefliği Orman İşçisi Şevket Kaya tarafından cep telefonu ile çekilen bir leyleğin yangından kaçış anları ise yangınlarda her zaman olduğu gibi en çok etkilenenlerin yaban hayatı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

(Sadık Cangel /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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