Yangından kaçarken kuyuya düşen büyükbaş hayvan böyle kurtarıldı

Çıkan yangında ahır küle döndü

O anları boğazı düğümlenerek anlattı: "30 senelik emeğim gitti"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ahırda çıkan yangından kaçan dana tandır kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri ve köylülerin yarımıyla büyükbaş hayvan uzun uğraşlar neticesinde kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, Yukarı Değirmendere Mahallesi Orman Yolu Caddesi üzerinde bulunan ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.S.'ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevlerin çatıda bulunan samanlara sirayet etmesiyle yangın büyüdü. O esnada ahırın, ikametgah olarak kullanılan bölümünde yer alan Ö.S, iki çocuğu ve eşi can havliyle kendini dışarı attı. Süt satmak için başka yerde bulunan Ö.S.'nin annesi Ayşe S. olayı öğrenir öğrenmez apar topar adrese geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da ahır içinde mahsur kalan dana, inek ve buzağıyı kurtarmak için adeta zamana karşı yarış verdi. İnek ve buzağı yangından kurtarılırken, dana ise ahırın yanında bulunan tandır kuyusuna düştü. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından büyükbaş hayvanı düştüğü yerden çıkarmak için kepçe getirildi. Kepçe yardımıyla kuyu genişletildikten sonra halat vasıtasıyla dana düştüğü yerden çıkarıldı. Öte yandan ahırda bulun tüpün patlamaması ise faciayı önledi. Yangında kimse yara almazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"30 senelik emeğim gitti"

Yangın esnasında evde olmayan Ayşe S., "30 senelik emeğim gitti yapacak bir şey yok, oğlumun bir maaşı bizi nereye götürecek. Oğlumun kurbanlık danası vardı kuyuya düştü. 30 senelik emeğimiz gitti" dedi.