Yangından Kaçan Yavru Kedilere İtfaiye Ekiplerinden Kahramanlık

Yangından Kaçan Yavru Kedilere İtfaiye Ekiplerinden Kahramanlık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da çıkan şantiyedeki yangında mahsur kalan yavru kedilere itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek kurtardı. Kedilerin sağlık durumları iyi olduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin bu yardımsever davranışı takdirle karşılandı.

Hatay'da şantiyede çıkan yangında mahsur kalan yavru kedilerin yardımına koşan itfaiye ekipleri davranışlarıyla yürek ısıttılar.

Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi kent merkezi köprübaşı mevkiinde işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede alev alev yanarak kullanılmaz hale gelmişti. Alevlerin sardığı yatakhanede çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürülmüştü. Yangının çıktığı şantiyeyi yuva olarak kullanan yavru kediler, mahsur kaldı. Yangında mahsur kalan yavru kedilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yavru kediler kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan yavru kediler, doğaya salındı. İtfaiye ekipleriyse davranışlarıyla yürek ısıttılar. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' deyip yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı tadilat tüm mahalleyi yaktı: Bütün hayatımız tepetaklak oldu

Bir tadilat tüm mahalleyi yaktı: Hayatımız tepetaklak oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırıda 'terör' şüphesi

İş insanına silahlı saldırıda terör şüphesi
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı! Ağustosta görevi bitecekti

Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.