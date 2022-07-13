Yangından etkilenen belediye işçilerinin yardımına sahil güvenlik koştu Muğla'nın Datça ilçesinde yangından etkilenen 4 belediye işçisi sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıdan alınarak ambulansa ulaştırıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde yangından etkilenen 4 belediye işçisi sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıdan alınarak ambulansa ulaştırıldı. Datça Mesudiye Mahallesi'nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangını sonrası ekipler alevlerle mücadeleye başladı. Datça Belediyesi işçileri de yangınla mücadele için sahaya çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan 4 belediye işçisi alevlerden etkilenerek yaralandı. Yaralanan işçiler Hayıtbükü mevkiinden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alınarak, Datça'ya ulaştırıldı. İşçilerin Datça Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. (Güldemet Kızıl/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muğla 3. Sayfa Güncel Haberler

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