Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Kerzi Nur'un 12 gün önce doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Kerzi Nur'un 12 gün önce doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.
Yenice Mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybederken 6 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Kerzi Nur'un, 17 Nisan tarihinde kutladığı doğum gününün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, çocuklarını balkondan atarak alevlerden kurtaran anne Selime K.'nın pasta getirdiği yer alıyor.
Zehirlenen Anne Selime K.'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. - KIRŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa