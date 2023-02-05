Yangında mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan çifti itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Serik İlçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederken, evde bulunan Orhan Ağlar ve eşi Hatice Ağlar, itfaiye aracındaki merdiven yardımıyla kurtarıldı. Yapılan ilk incelemede yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

Ağlar çifti ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.