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Yangında mahsur kalan aile camdan atladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Yangında mahsur kalan aile camdan atladı

ABD'nin Indiana eyaletindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 5 çocuk ve yaşlı kadın camdan atladı.

ABD'nin Indiana eyaletindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 5 çocuk ve yaşlı kadın camdan atladı. Aileyi, aşağıda bekleyen polis ekibi kurtardı.

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Madison'da polis ekibi, ihbar üzerine yangın çıkan eve geldi. İki katlı evdeki 5 çocuk ve büyükanneleri merdivenlerin ve kapının alevlere teslim olmasıyla üst katta mahsur kaldı. Zamanla yarışının başladığı anlarda evdekiler camdan atlamaya karar verdi. Çocuklardan biri pencereyi kırarken, polisler de aşağıda onları beklemeye başladı. Polisin vücut kamerasına yansıyan korku dolu anlarda evdekilerin sırayla camdan atladığı görüldü. Yaşları 3 ila 13 arasında değişen 5 çocuk ve yaşlı kadın, polisler tarafından havada yakalandı. Polislerden Josh Nolan, "Merdivenlerin tepesinde, ön kapıda yoğun ateş vardı. Yani o daireye girmemizin bir yolu yoktu. Pencereden dışarı çıkmak tek seçenekti" dedi. - İNDİANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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