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Yangında Hayatını Kaybeden Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yangında Hayatını Kaybeden Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sivas'ta özel eğitim kurs merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut, düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Bulut'un cenazesine yakınları, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

Sivas'ta sahibi olduğu özel eğitim kurs merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta 4 katlı apartmanın dershane olarak kullanılan bir eğitim kurumunun üst katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yapılan incelemede öğretmen Cafer Başar Bulut ölü olarak bulundu. Bulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden matematik öğretmeni Cafer Başar Bulut için bugün Cem Evinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Bulut'un yakınları meslektaşları ve öğrencileri katıldı. Düzenlenen törenin arından cenaze defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesinin Ortaklar köyüne gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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