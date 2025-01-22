Yangında Hayatını Kaybeden Öğrenci Gölbaşı'nda Defnedildi

Bolu'daki bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Ömür Kotal, Gölbaşı'nda defnedildi.

Ankara'da özel bir lisede 11'inci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Ömür Kotan, yarıyıl tatilinde kayak kursu için gittiği Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybetti.

Bolu'dan, Ankara'ya gönderilen Ömür Kotan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Kotan için Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Ankara Valisi Vasip Şahin, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. - ANKARA