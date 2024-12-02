Yangında Hayatını Kaybeden İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kayseri'deki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi Mustafa Dirmen, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yangında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçi Mustafa Dirmen son yolculuğuna uğurlandı.
Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da çıkan yangında 1'i kadın 3 işçi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden Mustafa Dirmen'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Dirmen'in cenaze namazı öğle namazını müteakip İncesu ilçesine bağlı Küllü mahallesinde kılındı. Kılınan namazın ardından Dirmen, köy mezarlığına defnedildi.
Dirmen'in cenaze namazına İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.