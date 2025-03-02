Yangında Hayatını Kaybeden Çift Yan Yana Defnedildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren 83 yaşındaki Murat ve 81 yaşındaki Naciye Ekiz çiftinin cenazeleri, düzenlenen törenin ardından yan yana toprağa verildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında yaşamını yitiren karı koca yan yana toprağa verildi.
İlçeye bağlı Nif Mahallesi'nde dün Murat (83) ve Naciye Ekiz (81) çiftinin tek katlı müstakil evinde yangın çıkmış, yaşlı çift hayatını kaybetmişti.
Yaşlı çiftin cenazeleri, Eski Cami'de kılınan namazın ardından Merkez Mezarlığına defnedildi. Yan yana son yolculuklarına uğurlanan yaşlı çiftin cenaze törenine, çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa