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Yangında evi yanan yaşlı kadının yürek yakan feryadı

3. Sayfa Haberleri

Yangında evi yanan yaşlı kadının yürek yakan feryadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yaşlı kardeşin yaşadığı taş ve ahşap ev, çıkan yangında alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yaşlı kardeşin yaşadığı taş ve ahşap ev, çıkan yangında alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Yangını çaresizlik içerisinde izleyen kadının "Öldüm artık" diyerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı.

Yangın, sabah saatlerinde Beşkonak bölgesinde bulunan Altınkaya Mahallesi Ayvaini mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Durdu Bahar (63) ve Ramazan Bahar (80) isimli 2 yaşlı kardeşin yaşadığı yaklaşık 12 metrekarelik etrafı taş, çatışı ahşap gecekondu tipi evde yangın çıktı.

Feryadı yürek dağladı

Yanan evin en yakın itfaiye birimine 80 kilometre mesafede yer alması ve evin çevresinin karla kaplı olması nedeniyle yangına çevreden gelen vatandaşlar müdahalede bulunurken, evde bulunan ve hasta olduğu belirlenen Ramazan Bahar ile kardeşi Durdu Bahar evden dışarı çıkarılarak uzaklaştırıldı. Yaşadığın evin yanmasını çaresizlik içerisinde takip eden yaşlı kadının "Öldüm artık diyerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beşkonak Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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