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Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yangında evde mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan ev yangınında içerde mahsur kalan yaşlı vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan ev yangınında içerde mahsur kalan yaşlı vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Menderes mahallesinde 2 katlı binanın alt katında sabah erken saatlerde meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, bir taraftan da içerde mahsur kalan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler

evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mevlüt Çelik'i (66) kurtardı. Dumandan etkilenen Çınar ardından olay yerine çağrılan ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, olayda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Karahisar İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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