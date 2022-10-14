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Yangında dumanların arasında kalan kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Yangında dumanların arasında kalan kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan yangında dumanların arasında kalan kadın hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evde çıkan yangında dumanların arasında kalan kadın hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Cide'nin Yıldızalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Çıkan yangın sırasında dumandan etkilenen Zekiye Y. hayatını kaybetti. Zekiye Y.'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Kastamonu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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