Yangında canı pahasına 5 çocuğu kurtaran şahıs o anları anlattı

Artvin'in Arhavi ilçesindeki 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangında evde mahsur kalan çocuğu canı pahasına kurtaran Serdar Memişoğlu, o anları anlattı.

Yangın ilçeye bağlı Musazade Mahallesinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Resul Özyolcu'un oturduğu evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında evde bulunan Resul Özyolcu, eşi Leman Özyolcu ve çocukları Havvanur (7), Edanur (3), Sedanur (4) Cemile (5) ve Berrak (1) Özyolcu çevredekilerin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklar ambulansla Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5 yaşındaki Cemile son anda kurtarıldı

Yangın sırasında evden çıkartılamayan ve dumandan etkilenerek bayılan Cemile Özyolcu, Serdar Memişoğlu isimli bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. Atletini suda ıslatıp yüzüne saran Memişoğlu, yerde baygın halde bulunan Cemile'nin hayata tutunmasını sağladı.

O anları anlatan Memişoğlu şunları dile getirdi:

"Gece iş yerinden eve giderken itfaiyelerin sesini duydum, yangın olan yöne doğru gidince, yoğun bir ev yangını olduğu fark ettim. Gittiğime evin sahipleri evde çocuk var evde çocuk var diye bağırıyordu. Direk kapıya doğru yöneldim. Kapıya tekme attım açılmadı, bir arkadaşla birlikte tekrar vurduk açıldı. İçeri girdik yoğun dumandan dışarı çıktık. Atletimi çıkarttım suya soktum. Daha sonra burnuma bağlayarak evin içine girdim. Çocuklardan biri yorgana sarılı yerde baygın halde yatarken buldum. Çocuğu alım camdan dışarı verdim. Allah'a şükür can kaybı olmadan yardımcı olabildiysek ne mutlu bize." - ARTVİN