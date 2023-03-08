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Yangına uykuda yakalandılar...Can pazarı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Yangına uykuda yakalandılar...Can pazarı kamerada

Bursa'da elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangına uykuda yakalanan anne ve çocuğu, jandarma tarafından son anda kurtarıldı.

Bursa'da elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangına uykuda yakalanan anne ve çocuğu, jandarma tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, merkez Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve çocuğunun yaşadığı evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Anne ve çocuğu çıkan dumanlar nedeniyle etkilenirken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve İpekyolu Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen jandarma, vatandaşların yardımıyla kapıyı kırarak anne ve çocuğunu son anda kurtardı. Olay sonrası 2 jandarma personeli, anne ve çocuğu dumandan etkilenirken ilk müdahalelerin ardından Şehit Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'ne götürüldüler.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek tamamen söndürdü.

Anne ve çocuğun kurtarılma anına ait o anlar kameraya yansıdı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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